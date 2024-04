Sono 96 le scosse di assestamento che sono state registrate nella notte a Taiwan dopo il terremoto di magnitudo 7.3 che ha scosso l'isola ieri. Lo ha dichiarato l'agenzia meteorologica di Taiwan spiegando che l'epicentro di tutte queste scosse è stato registrato sulla costa nella Contea di Hualien. L'intensità massima è stata di magnitudo 4.

Nove le persone che hanno perso la vita a causa del terremoto e 1.050 quelle rimaste ferite. E' salito a 1.050 il numero dei feriti.

Intanto un piccolo gruppo di sei minatori è stato tratto in salvo oggi dopo essere rimasti intrappolati, riferiscono le autorità spiegando che gli uomini sono stati trasportati in elicottero. Altri 64 restano intrappolati in miniera. A questi si aggiungono altri 50 dispersi. Circa 100 persone risultano invece intrappolate in un tunnel, ma le autorità ritengono che la loro vita non sia in pericolo.