Un devastante terremoto ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, nella tarda serata di ieri provocando centinaia di morti e feriti. Il sisma ha avuto magnitudo 7 sulla scala Richter secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat. Si tratta del terremoto più grave che abbia mai colpito il paese, secondo i media. Secondo il Us Geological Survey la scossa ha avuto magnitudo 6,8 della scala Richter. Diversi i crolli registrati e postati sui social.