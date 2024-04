Il forte sisma che ieri ha fatto tremare New York e l'eclissi che oscurerà lunedì prossimo il sole sono "forti segnali" che Dio invia per indicare la necessità di un "pentimento". Così Marjorie Taylor Greene, la deputata dell'ultra destra trumpiana già adepta della setta QAnon che non ha nascosto l'aspirazione a essere scelta come vicepresidente di Donald Trump alle prossime presidenziali, ha scritto in un post, pubblicato dopo il terremoto di magnitudo 4.8 che ha avuto l'epicentro nel New Jersey ed è stato avvertito lungo la East Coast, dal Maine al Washington

"Dio sta mandando all'America forti segnali per dirci di pentirci. Terremoti e eclissi e molte altre cose che arriveranno, io prego che il nostro Paese ascolti", ha scritto su X la deputata della Georgia che in passato ha diffuso assurde teorie complottiste, di matrice Qanon, come quella che gli incendi boschivi della California nel 2018 sarebbero stati provocati da laser spaziali controllati da una potente famiglia ebraica.