Le autorità russe gli davano la caccia da 2 anni, tanto da aver indotto la Federazione a mettere una taglia per impossessarsene. E alla fine ci sono riuscite. Ma in questa storia il ricercato non era un uomo bensì un robot. Mosca è riuscita a catturare il più avanzato automa da combattimento della Nato. Si tratta del drone cingolato THeMIS, donato dalla Nato alle forze di Kiev per irrobustire la propria difesa.