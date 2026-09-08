circle x black
Cerca nel sito
 

"Arrivano gli indù, via le donne": la Torre Eiffel allontana le dipendenti

I lavoratori scioperano dopo l'episodio che si è verificato sabato

La Torre Eiffel - (Fotogramma)
La Torre Eiffel - (Fotogramma)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
08 settembre 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arriva una delegazione indù e le donne che lavorano alla Torre Eiffel, nel cuore di Parigi, devono allontanarsi. Risultato: sciopero. La Torre Eiffel è rimasta chiusa ieri a causa di una protesta dei dipendenti, che si sono detti "scioccati" dall'esclusione di alcune lavoratrici durante la visita, sabato scorso, di una delegazione indù, a margine dell'inaugurazione di un tempio vicino a Parigi. In un comunicato diffuso dalla confederazione sindacale Cgt, il personale ha denunciato "direttive che hanno portato le dipendenti a essere allontanate, sostituite e rese invisibili a causa del loro sesso". La società che gestisce la Torre Eiffel ha spiegato che la delegazione indù aveva chiesto che la visita fosse organizzata limitando le "interazioni con le donne", riconoscendo che "queste condizioni non avrebbero dovuto essere accettate".

La Torre Eiffel ha riaperto questa mattina, dopo lo sciopero dei dipendenti "sconvolti" per l'episodio accaduto 24 ore prima. Sul sito della società che gestisce la Torre Eiffel, visitata da 6,75 milioni di persone nel 2025, si legge che il monumento è "aperto oggi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
torre eiffel parigi sciopero torre eiffel
Vedi anche
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato
Venezia 83, Elettra Lamborghini illumina il tappeto rosso - Video
Venezia 83, Penélope Cruz e Javier Bardem sbarcano al Lido: arrivata la coppia più attesa - Video
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza