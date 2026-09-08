Arriva una delegazione indù e le donne che lavorano alla Torre Eiffel, nel cuore di Parigi, devono allontanarsi. Risultato: sciopero. La Torre Eiffel è rimasta chiusa ieri a causa di una protesta dei dipendenti, che si sono detti "scioccati" dall'esclusione di alcune lavoratrici durante la visita, sabato scorso, di una delegazione indù, a margine dell'inaugurazione di un tempio vicino a Parigi. In un comunicato diffuso dalla confederazione sindacale Cgt, il personale ha denunciato "direttive che hanno portato le dipendenti a essere allontanate, sostituite e rese invisibili a causa del loro sesso". La società che gestisce la Torre Eiffel ha spiegato che la delegazione indù aveva chiesto che la visita fosse organizzata limitando le "interazioni con le donne", riconoscendo che "queste condizioni non avrebbero dovuto essere accettate".

La Torre Eiffel ha riaperto questa mattina, dopo lo sciopero dei dipendenti "sconvolti" per l'episodio accaduto 24 ore prima. Sul sito della società che gestisce la Torre Eiffel, visitata da 6,75 milioni di persone nel 2025, si legge che il monumento è "aperto oggi".