La morte di Toto Cutugno, "un italiano vero", "è una grande perdita sia per gli italiani, sia per i russi, per le relazioni tra Italia e Russia. In Russia non dimenticheremo mai questo 'italiano vero'". Lo ha scritto in una nota l'ambasciata russa a Roma all'indomani della scomparsa del cantautore Toto Cutugno, morto ieri all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. Cutugno ha riscosso negli anni un enorme successo in Unione Sovietica e poi in Russia.

"Il suo grande successo è arrivato col Festival di Sanremo del 1983, con la canzone 'L'italiano', molto amata - come Cutugno stesso - in Unione Sovietica", ha ricordato l'ambasciata, sottolineando che Cutugno ha tenuto "più volte concerti nel nostro Paese e ne ha sempre parlato con affetto: 'Per me la Russia è una seconda patria. Me ne sono innamorato a prima vista e ancora oggi porto questo amore nel mio cuore' ". Secondo l'ambasciata, "Cutugno stesso ha diffuso in Russia un'immagine dell'Italia molto cara ai russi, di un'Italia che è impossibile non amare".