"Grazie al lavoro del governo italiano il traforo del Monte Bianco rimarrà aperto durante la stagione invernale, quindi nessun problema: ci saranno soltanto dei lavori di ordinaria manutenzione durante la notte ma i lavori importanti si faranno tra un anno, quando sarà già attivo il raddoppio del Fréjus". A dichiararlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rai Isoradio.

"I turisti potranno venire e partire, attraversare la frontiera tra l'Italia e la Francia, che è il secondo partner economico commerciale dell'Italia. Nel 2002 - ha poi ricordato Tajani - ci sono stati 4,5 milioni di arrivi in Italia dalla Francia".

"Per noi quel tunnel è di fondamentale importanza, per il turismo per l'economia", ha aggiunto, annunciando: "Vogliamo fare ancora di più: il governo insisterà - e io il 25 settembre sarò a Parigi per incontrare il ministro degli Esteri francese - perché si possa dar vita ad una seconda canna del tunnel del Monte Bianco, quindi raddoppiare il tunnel così come è stato fatto per il Fréjus, per favorire i trasporti e i collegamenti con la Francia".

"Per valutare anche questo aspetto a fine ottobre, il 31 precisamente, ho convocato il comitato transfrontaliero a Torino per affrontare anche questo problema. Noi lavoriamo nell'interesse dei trasportatori, dei turisti e delle imprese italiani, di tutta l'Italia del nord".

Nei prossimi giorni - "ma non lunedì" - partirà intanto il blocco del Traforo, rimandato per i danni al Frejus provocati dal maltempo, e durerà "diverse settimane": ma come concordato "con l'Italia ieri, ridurremo sicuramente il periodo di lavori autunnali, che sarà piuttosto ridotto, a circa sette settimane" meno della metà delle 15 previste inizialmente. A dirlo in un'intervista alla radio France Bleu Pays de Savoie il ministro dei Trasporti francese Clément Beaune, che riferisce anche che "sicuramente riusciremo a riaprire la A43 questo fine settimana, spero domani" su due corsie l'autostrada A43 che conduce al traforo del Fréjus.