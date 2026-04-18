Donald Trump punta sull'uso di Lsd e altre sostanze psichdeliche per curare la salute mentale. "Stiamo prendendo questa decisione, un passo deciso, per affrontare uno dei più urgenti problemi di salute pubblica che affronta il nostro Paese, la crisi della salute mentale", ha spiegato il predidente firmando alla Casa Bianca un ordine per rafforzare la ricerca federale, con l'obiettivo di rendere queste sostanze, il cui uso rimarrà illegale negli Stati Uniti, accessibili in ambiti teraupetici controllati, con una particolare attenzione ai militari e reduci che soffrono di Ptsd, lo stress post traumatico.

"L'ordine garantirà che le persone che soffrono di sintomi debilitanti, possano finalmente avere la possibilità di riprendere la propria vita e condurla in modo più felice", ha detto ancora il presidente, spiegando che la misura "accellererà drasisticamente" l'accesso a queste cure che se "saranno così buone come la gente dice, avranno un grande impatto". Trump ha fatto il suo annuncio affiancato da Robert Kennedy jr, il ministro della Sanità, e il popolare podcaster Joe Rogan, fautore della misura che secondo alcuni dei partecipanti all'incontro segna una svolta alla "guerra alla droga" avviata dall'amministrazione Nixon quasi 60 anni fa.

"La proibizione della medicina psichedelica in America è finita", ha detto Bryan Hubbard, sostenitore dell'accesso all'ibogaina, un alcaloide psicoattivo estratto dalla corteccia di una pianta africana, usato tradizionalmente in Agrica per trattare tossicodipendenze, illegale negli Usa, ma in vendita in Messico. L'ordine di Trump stanzia 50 milioni di dollari per la ricerca sulla ibogaina e renderà possibile 'clinical trials' per questa ed altre sostanze che hanno effetti allucinogeni e sono illegali negli Usa.

Una mossa che alcuni esperti ritengono rischiosa: secondo Kevin Sabetr, che è stato il consigliere della Casa Bianca su questioni relative alla droga per tre amministrazioni, l'ordine potrà mandare "il messaggio sbagliato", incoraggiando una ricerca affrettata e potenzialmente pericolosa. "La gente deve capire che vi sono poche prove, se non nessuna, che la maggioranza di queste droghe possano alleviare le condizioni di cui parlano", ha dichiarato al Washington Post.

A riprova della loro efficacia oggi alla Casa Bianca sono stati presentati ex militari che hanno testimoniato il loro impegno ad aiutare reduci a recarsi nei Paesi dove possono ottenere le sostanze psichedeliche per aiutarli a fronteggiare i propri problemi mentali. "Per me e per il presidente è preoccupante che centinaia, anzi migliaia di reduci debbano andare in Messico o altrove per sperimentare interventi che promettono grandi risultati", ha detto Kennedy.

Cosa bisogna sapere sugli psichedelici

Gli psichedelici non sono tutti uguali. Esistono molecole naturali e semi-sintetiche. Tra le naturali troviamo la psilocibina, presente nei funghi allucinogeni, e la Dmt, un composto presente in alcune piante e anche nel corpo umano. Tra le semi-sintetiche ci sono Lsd e Mdma, usate in studi clinici per depressione, disturbo post-traumatico da stress (Ptsd), dipendenze e disturbi ossessivi;

Non creano dipendenza. La psilocibina ha un potenziale di dipendenza bassissimo, persino inferiore a quello della caffeina, si legge nel focus dell'Associazione Coscioni. Anche gli altri psichedelici classici presentano generalmente un basso rischio di abuso;

Benefici terapeutici in poche sedute. In un contesto protetto e specifico per la somministrazione di questi medicinali, con l’assistenza di professionisti competenti in psicoterapia che accompagnino il percorso, è possibile registrare "effetti significativi in un numero ridotto di sessioni, spesso superiori a quelli dei farmaci tradizionali, verso cui molte persone sviluppano resistenza", evidenziano gli autori del focus;

Ptsd: cos'è e come si cura. Il disturbo post-traumatico da stress colpisce chi ha vissuto eventi traumatici e può causare ansia, incubi, flashback e depressione. Studi clinici mostrano che la somministrazione controllata di Mdma, in contesti psicoterapeutici adeguati, può ridurre questi sintomi in maniera significativa;

Depressione e disturbi resistenti. Circa la metà dei pazienti con depressione e altri disturbi psichiatrici non risponde ai trattamenti tradizionali. Nei Paesi dove sono possibili - come Svizzera, Usa, Regno Unito e Australia - le terapie psichedeliche offrono nuove possibilità a chi oggi non ha alternative efficaci.

Studi scientifici in crescita. Per la psilocibina sono già stati pubblicati studi di fase II e III sulla depressione resistente al trattamento, mostrando miglioramenti significativi. Dati promettenti arrivano anche su Dmt, Mdma e Lsd nei disturbi post-traumatici, nelle dipendenze e nell'ansia da fine vita. In alcuni Paesi sono in corso sperimentazioni cliniche per arrivare alla registrazione di molecole psichedeliche come veri e propri farmaci, segnalano gli esperti;

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1971. E' il documento internazionale che disciplina anche le molecole psichedeliche: le elenca in specifiche tabelle per regolarne l'uso e favorirne l'accesso per fini medico-scientifici. Tutte le altre condotte non riconducibili a tali finalità sono passibili di sanzioni penali o amministrative;

Cosa è possibile fare in Italia. In Italia non esistono proibizioni esplicite relative alle terapie psichedeliche. Esse potrebbero rientrare nelle terapie del dolore previste dalla normativa sulle cure palliative (2010), osservano gli esperti dell'Associazione Coscioni. Inoltre, grazie alle leggi sull'uso compassionevole, i farmaci sperimentali destinati a persone con malattie gravi o resistenti ai trattamenti già disponibili possono essere prescritti da personale medico che si assume la responsabilità della somministrazione (legge Di Bella del 1996); La prima sperimentazione clinica italiana su un essere umano con uno psichedelico è avvenuta a Chieti a inizio febbraio: un paziente è stato trattato con psilocibina per depressione resistente. L'accesso avviene su autorizzazione medica, con protocolli rigorosi e supervisione terapeutica, nel rispetto delle normative italiane;