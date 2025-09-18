Il re non si tocca, lo sanno tutti. Tranne Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, nella sua visita al Castello di Windsor, si rende protagonista di un gesto 'scorretto' che non passa inosservato. Durante un evento con Re Carlo III, Trump cede il passo al sovrano che scende per primo dal palco allestito nel castello. Il presidente americano, però, si fa letteralmente prendere la mano e accompagna il re con un'amichevole pacca sulla spalla. Il gesto, al di là delle intenzioni, viene considerato una plateale violazione dell'etichetta: il re non può essere toccato se il contatto non è prodotto da un'iniziativa del sovrano.