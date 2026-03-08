Donald Trump archivia la guerra in Iran per qualche ora e si dedica al golf nel suo club, il Trump Doral, in Florida. Su X rimbalzano i video che documentano la domenica di relax che il presidente degli Stati Uniti si regala tra fairway e green. Trump nel corso della giornata si è espresso con post sul social Truth e in un'intervista a Abcnews. Per il resto, come ogni 'normale' weekend lontano dalla Casa Bianca, si è dedicato al passatempo preferito.

Video of Trump golfing this morning as US troops he deployed to the Middle East remain in harm’s way pic.twitter.com/mcU2wsubNr — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) March 8, 2026

Su X un video mostra il presidente che scende dal cart e si avvia all'interno della clubhouse nel faraonico circolo. Quindi, dopo un pasto, Trump si fa largo tra gli altri frequentatori del circolo esclusivo. Applausi, messaggi di affetto e richieste di autografo per il presidente, che firma in particolare un cappellino di un bambino.

Dopo i saluti a chi urla 'we love you, Mr President', Trump si allontana. Tra i commenti, spiccano molte critiche al presidente: "Ha iniziato una guerra e sta lì a giocare a golf".