circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, per oggi niente guerra: la domenica tra golf e autografi - Video

Trump in versione golfista
Trump in versione golfista
08 marzo 2026 | 23.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump archivia la guerra in Iran per qualche ora e si dedica al golf nel suo club, il Trump Doral, in Florida. Su X rimbalzano i video che documentano la domenica di relax che il presidente degli Stati Uniti si regala tra fairway e green. Trump nel corso della giornata si è espresso con post sul social Truth e in un'intervista a Abcnews. Per il resto, come ogni 'normale' weekend lontano dalla Casa Bianca, si è dedicato al passatempo preferito.

Su X un video mostra il presidente che scende dal cart e si avvia all'interno della clubhouse nel faraonico circolo. Quindi, dopo un pasto, Trump si fa largo tra gli altri frequentatori del circolo esclusivo. Applausi, messaggi di affetto e richieste di autografo per il presidente, che firma in particolare un cappellino di un bambino.

Dopo i saluti a chi urla 'we love you, Mr President', Trump si allontana. Tra i commenti, spiccano molte critiche al presidente: "Ha iniziato una guerra e sta lì a giocare a golf".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran news iran trump
Vedi anche
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Roma, Papa Leone XIV a Torrevecchia: "Ti vogliamo bene " - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza