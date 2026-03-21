Il presidente contro i Democratici: "L’Ice svolgerà il proprio lavoro molto meglio di quanto sia mai stato fatto prima, gli ho detto di prepararsi"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere pronto a schierare gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) negli aeroporti a partire da lunedì, nel caso in cui i Democratici non firmino un accordo per porre fine allo shutdown parziale che sta lasciando circa 50mila lavoratori del settore dei trasporti senza stipendio da oltre un mese.

"Se i democratici non garantiranno una sicurezza giusta e adeguata nei nostri aeroporti e in ogni altra parte del Paese, l’Ice svolgerà il proprio lavoro molto meglio di quanto sia mai stato fatto prima! - ha scritto su Truth Social - I Democratici fascisti non proteggeranno mai l'America, ma i Repubblicani sì".

Il presidente si è scagliato contro l'opposizione dem, accusandola di aver causato "sofferenze a molte persone" e denunciando la gestione del Dipartimento della Sicurezza Interna e degli agenti della Transportation Security Administration (Tsa).

Trump ha infine accusato la "sinistra radicale" di aver favorito l’ingresso di criminali nel Paese con politiche di frontiere aperte. "I Repubblicani hanno chiuso tutto e ora abbiamo la frontiera più sicura della storia americana", ha affermato, aggiungendo di aver già dato indicazioni all’Ice di "prepararsi" a intervenire.