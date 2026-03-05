''Non credo ci siano dubbi'', gli Stati Uniti dovrebbero inviare truppe in Iran, ''assolutamente sì''. A parlare è Donald Trump, in un intervento che potrebbe essere stato pronunciato in questi giorni, mentre è in corso l'operazione israelo-americana contro l'Iran, ma che invece risale al 1980. Un video diventato virale sui social, rilanciato dall'Abc, mostra infatti un giovane Trump, 34 anni, intervistato a proposito della rottura delle relazioni tra Washington e Teheran. La causa fu la presa in ostaggio, dal 4 novembre 1979 al 20 gennaio 1981, di 52 diplomatici e cittadini americani all'interno dell'ambasciata di Washington a Teheran.

Parlando della "situazione iraniana'', Trump disse che ''è assolutamente e totalmente assurdo che questo Paese'', gli Stati Uniti, ''resti inerte e permetta a un Paese come l'Iran di tenere i nostri ostaggi, a mio avviso è orribile". Secondo Trump, quello che era necessario ottenere da Teheran era ''rispetto''. Perché, ''quando ottieni il rispetto dagli altri Paesi, allora gli altri Paesi tendono a fare un po' quello che fai tu, e allora crei gli atteggiamenti giusti''. Trump si disse poi ''molto deluso che non lo abbiamo fatto'', che non siano state inviate truppe in Iran, ''penso che in questo momento saremmo una nazione ricca di petrolio".