circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Trump nel 1980: "Usa devono inviare truppe, assurdo non lo facciano"

Un video diventato virale sui social mostra un giovane Trump, 34 anni, intervistato a proposito della rottura delle relazioni tra Washington e Teheran

Donald Trump (Afp)
Donald Trump (Afp)
05 marzo 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Non credo ci siano dubbi'', gli Stati Uniti dovrebbero inviare truppe in Iran, ''assolutamente sì''. A parlare è Donald Trump, in un intervento che potrebbe essere stato pronunciato in questi giorni, mentre è in corso l'operazione israelo-americana contro l'Iran, ma che invece risale al 1980. Un video diventato virale sui social, rilanciato dall'Abc, mostra infatti un giovane Trump, 34 anni, intervistato a proposito della rottura delle relazioni tra Washington e Teheran. La causa fu la presa in ostaggio, dal 4 novembre 1979 al 20 gennaio 1981, di 52 diplomatici e cittadini americani all'interno dell'ambasciata di Washington a Teheran.

Parlando della "situazione iraniana'', Trump disse che ''è assolutamente e totalmente assurdo che questo Paese'', gli Stati Uniti, ''resti inerte e permetta a un Paese come l'Iran di tenere i nostri ostaggi, a mio avviso è orribile". Secondo Trump, quello che era necessario ottenere da Teheran era ''rispetto''. Perché, ''quando ottieni il rispetto dagli altri Paesi, allora gli altri Paesi tendono a fare un po' quello che fai tu, e allora crei gli atteggiamenti giusti''. Trump si disse poi ''molto deluso che non lo abbiamo fatto'', che non siano state inviate truppe in Iran, ''penso che in questo momento saremmo una nazione ricca di petrolio".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran oggi iran news iran usa iran trump guerra iran
Vedi anche
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza