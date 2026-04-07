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Trump, Iran e armi nucleari: il messaggio criptico di Vance e la smentita della Casa Bianca

Il vicepresidente: "Abbiamo strumenti nel nostro arsenale che finora non abbiamo deciso di usare"

Trump, Iran e armi nucleari: il messaggio criptico di Vance e la smentita della Casa Bianca
07 aprile 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump valuta l'uso delle armi nucleari contro l'Iran? Mentre l'ultimatum degli Stati Uniti sta per scadere, con la prospettiva di un attacco totale alle infrastrutture iraniane, le parole del vicepresidente americano JD Vance diventano un caso. Gli Stati Uniti hanno "strumenti nel loro arsenale che finora non abbiamo deciso di usare" nella guerra contro l'Iran, dice il numero 2 dell'amministrazione nel corso di una conferenza stampa in Ungheria. Una frase ambigua, sufficiente per alimentare il dubbio sul ricorso ad una soluzione estrema.

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E poco importa che Vance, subito dopo, si dica "fiducioso" che i negoziati eviteranno il loro impiego. Gli Stati Uniti, dice il vicepresidente, hanno "ampiamente raggiunto i loro obiettivi militari", e con l'Iran "ci saranno molti negoziati" da qui alla scadenza dell'ultimatum fissato dagli Stati Uniti, alle 2 ora italiana di domani, per la riapertura dello Stretto di Hormuz. "Devono sapere che abbiamo strumenti nel nostro arsenale che finora non abbiamo deciso di usare. Il presidente degli Stati Uniti può decidere di usarli, e deciderà di usarli se gli iraniani non cambieranno la loro condotta", afferma. C'è chi si spinge a leggere nelle parole di Vance un riferimento ad armi fino ad ora non prese in considerazione. E davanti alle ipotesi che includono il ricorso alle armi nucleari, la Casa Bianca è costretta a intervenire formalmente. "Non c’è letteralmente nulla in ciò che ha detto il vicepresidente che suggerisca una cosa del genere, branco di buffoni", la posizione della Casa Bianca.

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