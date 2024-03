L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha depositato una cauzione di 91,63 milioni di dollari per poter ricorrere in appello contro la sentenza pronunciata a suo carico nella causa per diffamazione della scrittrice E. Jean Carroll. La notifica della cauzione e del ricorso in appello di Trump sono stati presentati oggi alla corte federale di New York, rende noto la Cnn.

A gennaio, una giuria federale aveva stabilito l'obbligo per Trump di versare un risarcimento danni di 83,3 milioni di dollari alla scrittrice per aver negato la sua accusa di violenza sessuale, sostenendo che Carroll non era il suo tipo e accusandola di aver inventato il tutto per aumentare le vendite del suo libro. Il caso risale al ricorso legale che la giornalista presentò nel 2019 davanti a un tribunale statale contro l'ex presidente.