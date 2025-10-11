circle x black
Trump, parla il medico: "Ottima salute, età cardiaca di 14 anni più giovane dell'anagrafica"

Test di routine per il presidente che ha fatto un richiamo aggiornato del vaccino Covid e la sua dose annuale di vaccino antinfluenzale

Donald Trump (Afp)
11 ottobre 2025 | 07.52
Redazione Adnkronos
Donald Trump gode di "ottima salute generale". A dichiararlo è stato il suo medico dopo che il 79enne leader della Casa Bianca, il presidente più anziano mai eletto nella storia degli Stati Uniti, si è sottoposto alla sua seconda visita medica dell'anno.

"Il presidente Trump continua a dimostrare un ottimo stato di salute generale", ha scritto il medico, il capitano della Marina Sean Barbabella. "Continua a mantenere un programma quotidiano impegnativo senza alcuna restrizione".

"La sua età cardiaca - misura convalidata della vitalità cardiovascolare tramite ECG - è risultata essere di circa 14 anni più giovane della sua età cronologica".

Al termine di una serie di test di routine Trump ha fatto un richiamo aggiornato del vaccino Covid e la sua dose annuale di vaccino antinfluenzale, ha infine reso noto il medico.

