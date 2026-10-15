Presentata da Donald Trump come "avvocato" al momento della nomina, la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, non ha mai superato l'esame di abilitazione alla professione forense negli Stati Uniti, pur essendosi più volte qualificata pubblicamente come tale. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui Zacharia, laureatasi in Giurisprudenza alla Pepperdine University nel 2011, tentò senza successo di ottenere l'abilitazione in California prima di trasferirsi in Cina con il marito. Il suo nome non risulta negli albi degli avvocati abilitati in California, Texas e Washington D.C., né con il cognome da nubile né con quello da sposata.

Dopo il trasferimento a Pechino, Zacharia ha lavorato presso il prestigioso studio legale cinese Zhong Lun, occupandosi di transazioni internazionali e accordi multimilionari per aziende statunitensi e multinazionali. Secondo una fonte citata dal quotidiano, per svolgere queste mansioni non era necessaria l'abilitazione alla professione forense, dal momento che gli associati stranieri operavano come consulenti legali internazionali. Interrogata martedì su quale Stato americano le avesse rilasciato l'abilitazione, la portavoce ha risposto soltanto: "Quando mi sono trasferita in Cina", per poi precisare poco dopo: "Ho esercitato nel campo del diritto delle transazioni internazionali, con tutte le credenziali appropriate".

La vicenda ha sollevato interrogativi anche perché Zacharia, che tra gennaio 2024 e marzo 2025 ha ricoperto il ruolo di responsabile degli affari legali dell'organizzazione conservatrice Fix California, si è ripetutamente presentata come avvocato durante le sue apparizioni televisive, iniziando molti interventi con la premessa: "In quanto avvocato...".

Negli Stati Uniti, l'esercizio della professione forense richiede generalmente un'abilitazione e qualificarsi come avvocato senza possederla può comportare conseguenze penali in alcuni Stati. La Casa Bianca ha difeso Zacharia, definendola "estremamente qualificata", e ha precisato che Trump non l'ha assunta per occuparsi di questioni legali.