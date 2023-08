''Potrei affrontare un totale di 561 anni di carcere a causa della caccia alle streghe della sinistra". Lo ha scritto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una mail inviata ai suoi sostenitori per una raccolta fondi finalizzata a dimostrare che ''gli americani non si arrenderanno mai alla tirannia''. L'invito ai suoi sostenitori è quello di ''stare con me in modo pacifico in questi tempi bui'' perché ''le infinite cacce alle streghe'' non riguardano solo lui, ha aggiunto, ma ''tolgono libertà agli americani''.

L'ex presidente degli Stati Uniti è stato convocato per comparire davanti al giudice magistrato Moxila A. Upadhyaya a Washington oggi. E' stato incriminato per quattro capi di imputazione, compresa la "cospirazione" ai danni degli Stati Uniti.