La direttrice dell'Intelligence nazionale Tulsi Gabbard ha annunciato oggi, venerdì 22 maggio, le proprie dimissioni dall'amministrazione del presidente Donald Trump, spiegando che la decisione è legata alle condizioni di salute del marito, recentemente colpito da una forma estremamente rara di tumore osseo. Lo riferisce Fox News, secondo cui Gabbard ha informato il presidente, durante un incontro nello Studio Ovale e ha poi formalizzato la decisione in una lettera, in cui ha scritto di essere "profondamente grata per la fiducia accordatale" e ha confermato che le dimissioni saranno effettive dal 30 giugno.

Nella lettera, Gabbard ha affermato che il marito "affronterà sfide importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi" e ha spiegato di dover "lasciare temporaneamente il servizio pubblico per stargli accanto e sostenerlo pienamente in questa battaglia". Ha aggiunto che il coniuge "è stato la mia roccia per tutti i nostri undici anni di matrimonio", sostenendola durante missioni militari, campagne elettorali e l'attuale incarico, e che la sua "forza e il suo amore hanno sostenuto ogni mia sfida".

Trump: "Ha svolto un ottimo lavoro, ci mancherà"

Trump ha annunciato che l'attuale vicedirettore Aaron Lukas prenderà il suo posto ad interim. "Purtroppo, dopo aver svolto un ottimo lavoro, Tulsi Gabbard lascerà l'amministrazione il 30 giugno. Al suo meraviglioso marito, Abraham, è stato recentemente diagnosticata una forma rara di tumore osseo e lei, giustamente, vuole stargli accanto, aiutandolo a recuperare la salute, mentre insieme affrontano una dura battaglia - ha scritto Trump su Truth Social -. Non ho dubbi che presto starà meglio che mai. Tulsi ha fatto un lavoro incredibile e ci mancherà".