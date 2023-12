La Farnesina ha confermato il decesso in un incidente stradale di una cittadina italiana di 79 anni che si trovava in vacanza in Kenya. L'ambasciata d'Italia a Nairobi sta seguendo il caso. L'incidente - avvenuto in una zona situata tra le località di Kilifi e Malindi - ha coinvolto il mezzo a bordo del quale si trovava la donna assieme al coniuge ed un camion. La turista è deceduta in seguito all'incidente, mentre il coniuge è rimasto ferito in modo non grave.