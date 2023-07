Ucraina, Zelensky: "Controffensiva iniziata, Russia ha poco tempo"

"E' importante che la Russia senta di non avere molto tempo. Azioni controffensive e difensive vengono compiute in Ucraina. Non dirò nel dettaglio in che fase siamo". Il presidente Volodymyr Zelensky risponde così, nella conferenza con il premier canadese Justin Trudeau, alle domande sulla controffensiva dell'Ucraina nella guerra con la Russia. "Bisogna fidarsi delle nostre forze armate e io mi fido. Sono in contatto quotidianamente con i nostri comandanti. Tutti hanno un atteggiamento positivo in questo momento", aggiunge Zelensky.

Le parole di Zelensky sembrano confermare il quadro delineato dall'ultimo bollettino dell'intelligence britannica: ''In alcune zone le forze ucraine hanno compiuto buoni progressi e sono entrati nelle prime linee della difesa russa'', si legge nel rapporto, che sottolinea che ''nelle ultime 48 ore sono state condotte operazioni significative dell'Ucraina nell'est e nel sud'' del Paese.

''Le prestazioni russe sono state contrastanti: alcune unità stanno probabilmente conducendo manovre di difesa credibili, mentre altre si sono ritirate in modo disordinato, mentre aumentano le notizie di vittime russe mentre si ritirano nei propri campi minati'', si legge nel rapporto.

Russia, l'annuncio di Putin: armi nucleari in Bielorussia a luglio