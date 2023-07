Ucraina, a Leopoli il colosso di Emanuele Giannelli: "arte non tace di fronte alla guerra"

E' stata inaugurata solo pochi giorni prima dei bombardamenti di questa notte a Leopoli l'installazione con la gigantesca statua alta cinque metri e mezzo, "Mr. Arbitrium", opera dell'artista Emanuele Giannelli che sembra sostenere il Teatro dell'Opera. La realizzazione dell'installazione è stata resa possibile prima di tutto dal sindaco di Leopoli Andrij Sadovyj, che ha fortemente voluto l’opera.

Trasferire un gigante in Ucraina in tempo di guerra non è stato facile, ma è stato possibile anche grazie al sostegno di Tetyana Khabibrakhmanova, responsabile della Cooperazione internazionale della città di Leopoli e di Markian Malskyy già Presidente della Regione di Leopoli e importante figura politica e istituzionale ucraina, spiega in una nota Rosi Fontana, ideatrice del progetto supportato in pieno dall’artista, e realizzato grazie al contributo della Fondazione Terre Medicee, della Città di Seravezza, della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Davide Monaco, "che hanno dimostrato una grande sensibilità e generosità nei confronti di un evento realizzato senza scopi di lucro ed esclusivamente per dire no alla guerra in Ucraina". "L'arte non tace di fronte alla guerra", si sottolinea.

"Mr. Arbitrium", così come concepito da Giannelli, ha come caratteristica quella di essere una figura nell’atto di spingere e sostenere al contempo. Per questa sua peculiarità è stato scelto per portare un messaggio di speranza in Ucraina. "Il gigante è in Ucraina per sostenere il popolo e il paese in questo tempo di dolore e di sofferenza e spingere via la guerra, per lasciare posto alla pace e alla ricostruzione. E' un colosso, una figura possente, vigorosa, colta nell’attimo di compiere un grande sforzo fisico, spingere e sostenere, che poi è proprio qui la sua emblematica grandezza: protendersi al contempo in due azioni risolute. Questa figura, che rappresenta l’umana volontà di determinarsi di fronte agli eventi, è come il popolo ucraino in questo drammatico periodo di guerra: capace di sostenersi senza sosta nel momento più difficile e con la ferrea volontà di spingere indietro il nemico", spiega Rosi Fontana.

L'ultima sosta di Mr Arbitrium prima del trasferimento a Leopoli è stata accanto alla basilica di Sn Lorenzo a Firenze, da settembre a novembre dell'anno scorso. Dopo Leopoli, è molto probabile che sia accolta a Bruxelles. Realizzata a Seravezza, dove vive l'artista, ha trovato posto da subito accanto al Palazzo Mediceo. Due esemplari in scala ridotta saranno esposti a San Quirico d'Orcia dove è in programma, dal 22 di questo mese, una personale dell'artista. L'idea di portare il gigante a Leopoli nasce lo scorso autunno, racconta Fontana all'Adnkronos.

La difficoltà più grande è stata quella di organizzare il trasporto. Il camion è stato fermato più di 24 ore alla frontiera. Sia gli ucraini che gli ungheresi temevano che fosse un 'cavallo di Troja'. "Se siamo in grado di fare questo in tempo di guerra, l'Ucraina non sarà mai sconfitta", è stato il commento di una dona anziana, sulla piazza del Teatro, il giorno dell'inaugurazione.

“Mi piace molto pensare che Mr. Arbitrium sostenga l’arte, la storia e la cultura ucraina, ma non solo, desidero che il mio progetto sia anche un vero sostegno per gli artisti, i musicisti, gli attori e tutte le personalità della cultura e delle arti del Paese, e penso a quanti artisti ucraini siano morti, stiano soffrendo o non possano lavorare ai loro progetti culturali donando la bellezza del pensiero al loro paese e al mondo intero. In questo momento vorrei essere ascoltato non come artista italiano ma come artista europeo, con la speranza che l’Ucraina entri al più presto a far parte della Comunità Europea", ha affermato Giannelli. Domani alle 12:00, al Palazzo Mediceo di Seravezza, si terrà un incontro dedicato allo sviluppo e alla realizzazione del progetto dell'installazione a Leopoli.