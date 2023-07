Le principali forze della controffensiva ucraina non sono ancora state dispiegate sul campo. Lo ha detto il generale Oleksandr Syrskyi, comandante in capo delle forze di terra ucraine, in una intervista al Guardian. "Tutto deve ancora succedere", spiega, ora si stanno cercando i punti di debolezza delle difese russe.

Il 57enne generale, protagonista dell'avanzata dello scorso autunno, si dice certo della vittoria, ma invita il mondo ad aver pazienza. "Tutti vogliono una grande vittoria, immediatamente e per sempre. Anche noi la vogliamo. Ma ci dobbiamo preparare al fatto che ci vorrà un po' di tempo". "Voglio dire - precisa- che le nostre forze principali non sono state ancora impiegate nei combattimenti, stiamo ora cercando i punti deboli nelle difese nemiche. Tutto deve ancora succedere".

Syrskyi parla di "situazione difficile" ed esorta non "sottovalutare il nemico" che anticipa i movimenti ucraini e "costruisce forti difese, difficili da penetrare". Ma il generale afferma che il morale, l'addestramento e la preparazione delle truppe lo rendono fiducioso di poter trovare un'apertura che gli ucraini sapranno sfruttare. Secondo il generale, i russi hanno dispiegato 400mila uomini in Ucraina. Ma il fatto che siano superiori di numero non è un deterrente. "Non ho mai combattuto contro un numero inferiore di nemici, sono sempre stati più di noi", commenta, sottolineando che purtroppo ci saranno perdite fra gli ucraini ma cercherà di non mettere inutilmente in pericolo la vita dei suoi soldati. A quanto scrive il Guardian, lo stato maggiore ucraino ha costituito 12 nuove brigate per la controffensiva, nove delle quali equipaggiate dagli alleati della Nato. Al momento si ritiene che ne siano state dispiegate solo tre.

PODOLYAK: "NON SIAMO A HOLLYWOOD NÉ SU NETFLIX"

"La guerra reale non è un film di successo di Hollywood. La controffensiva non è una nuova stagione di una serie Netflix. Non bisogna aspettarsi azione e comprare popcorn", ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Le operazioni offensive delle Forze Armate ucraine continuano in varie aree - aggiunge - Il tempo è sempre importante, soprattutto in guerra". "Il tempo perso nel convincere i nostri partner a fornire le armi necessarie si vede nelle fortificazioni russe costruite in questo periodo, linee di difesa profonde e sistemi di campi minati - prosegue - Rompere oggi il fronte russo richiede un approccio ragionato ed equilibrato. La vita di un soldato è oggi per l'Ucraina il valore più importante". "Il comando militare si concentra su scienza militare e intelligence - conclude - non sui fan tra gli spalti".

FONTI OCCIDENTALI A CNN: "PER ORA CONTROFFENSIVA NON AD ALTEZZA ASPETTATIVE"

Secondo quanto hanno affermato alla Cnn due fonti occidentali e un alto ufficiale Usa, nelle fasi iniziali la controffensiva delle forze ucraine sta avendo meno successo e le forze russe stanno dimostrando più competenza di quanto avessero previsto le valutazioni occidentali. La controffensiva ucraina "non è all'altezza delle aspettative su nessun fronte", sintetizza una fonte. Un funzionario occidentale parla della "vulnerabilità" degli ucraini rispetto alle mine disseminate sul territorio e della "competenza" dei russi nella difesa.

Secondo le valutazioni occidentali, le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, complicando il lavoro delle forze ucraine, e i russi sono riusciti a ostacolare i blindati ucraini con attacchi missilistici e mine, oltre ad aver dispiegato in modo più efficace la forza aerea.

Tuttavia le fonti avvertono che si tratta ancora delle fasi iniziali della controffensiva ed evidenziano come Usa e alleati "restino ottimisti" sulle possibilità di successo delle forze ucraine. E' probabile che attenderanno almeno fino a luglio per una valutazione più dettagliata. Le stesse fonti notano come le forze ucraine si siano adattate alle tattiche dei russi e, rileva la Cnn, negli ultimi giorni hanno anche avuto più successo nel colpire e abbattere velivoli russi.

Mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che i progressi nella controffensiva sono stati "più lenti di quanto auspicato". Ma, ha avvertito in un'intervista alla Bbc, "non è un film di Hollywood" e "ci sono vite in gioco".

FERMATA OFFENSIVA RUSSIA NELL'EST". ATTACCHI A VIYSK E SUMy

Le Forze Armate ucraine affermano di aver "fermato un'offensiva" russa verso le città di Kupiansk e Lyman, nell'est dell'Ucraina. "Sulle direttrici di Kupiansk e Lyman le nostre forze di difesa hanno fermato l'offensiva del nemico", ha fatto sapere via Telegram il vice ministro della Difesa, Hanna Maliar, come riporta Ukrinform. I militari ucraini parlano inoltre di "successi in due aree sul fronte sud. Nelle direzioni di Novodanylivka-Robotyne e Mala Tokmachka-Novofedorivka, hanno ottenuto successo parziale", ha detto Andriy Kovalov, portavoce dello Stato Maggiore delle forze armate ucraine, citato dalla Cnn. Kovalov ha riferito di operazioni delle forze di Kiev nella direzione della città di Melitopol e del porto di Berdyansk, nel sudest dell'Ucraina.

L'aeroporto militare di Viysk nella regione di Khmelnitskyi, nell'Ucraina occidentale, è stato intanto preso di mira dalle forze armate russe. Lo riferisce l'aeronautica militare di Kiev, rivendicando di aver abbattuto 13 missili da crociera che erano stati lanciati dai bombardieri russi Tupolev Tu-95 nel Mar Caspio. Il governatore ad interim della regione, Serhiy Tyurin, ha confermato su Telegram che l'attacco era diretto contro l'aeroporto di Viysk.

Le forze russe hanno quindi bombardato nove comunità nella regione ucraina di Sumy, dove più di 147 esplosioni sono state udite. Lo ha riferito il Kyiv Independent, citando l'amministrazione militare della regione nord-orientale. In particolare, le forze russe hanno bombardato l'area 21 volte, ferendo una persona e danneggiando edifici residenziali, secondo un post dell'amministrazione su Facebook. Negli attacchi sono stati usati mortai, artiglieria, mine e aerei.

La difesa aerea russa ha abbattuto nella notte un drone in volo sulla città di Kursk, non molto lontana dal confine con l'Ucraina. Lo ha fatto sapere via Telegram il governatore della regione, Roman Starovoit, che non ha riferito di vittime o danni e ha "ringraziato i nostri militari per il loro lavoro".

Almeno due persone sono morte a causa di attacchi russi a Zaporizhzhia. Lo afferma stamani Yurii Malashko, capo dell'amministrazione militare della regione di Zaporizhzhia, citato dalla Cnn, che accusa i russi di aver condotto nelle ultime 24 ore 98 attacchi contro 24 insediamenti nella regione. Secondo il funzionario ucraino, le vittime sono un 55enne di Mala Tokmachka e un 70enne di Huljajpole, due località vicine alla linea del fronte sud dove le forze ucraine sono impegnate nella controffensiva per riprendere il controllo dei territori occupati dai russi.