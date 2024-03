Ucraina, ambasciatrice Lituania: "dalla Russia brutali tentativi per sottrarre sovranità"

"Assistiamo ancor oggi ai brutali tentativi da parte della Russia che cerca di sottrarre l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e di altri stati Europei. Gli ucraini che stanno morendo difendono non solo la loro libertà, ma anche la nostra e quella di tutta l’Europa". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Dalia Kreivienė ambasciatrice della Lituania in Italia, in occasione del Concerto del Vilnius State Quartet in programma domani al Pantheon, che commemora la restaurazione dell'Indipendenza della Lituania e l'anno dedicato ai diplomatici Lozoraitis.

"Tra pochissimi giorni, esattamente l'11 marzo - ha ricordato - festeggeremo i trentaquattro anni della Restaurazione dell'Indipendenza del nostro Paese, simbolo di uno Stato moderno. Restaurazione dell’indipendenza nella quale sia i diplomatici Lozoraitis, che l'intera Nazione Lituana credevano e hanno lavorato instancabilmente".