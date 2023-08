Abbattuti più di 10 veicoli aerei senza pilota lanciati contro la capitale: non si sarebbero registrati feriti o gravi danni

Nuovo attacco con droni delle forze russe contro Kiev nella notte. Ad annunciarlo sono fonti dell'amministrazione militare della città, annunciando che tutti i 10 droni kamikaze sono stati abbattuti. “Gruppi di droni sono entrati a Kiev contemporaneamente da diverse direzioni. Tuttavia, tutti i bersagli aerei - più di 10 veicoli aerei senza pilota (UAV) - sono stati rilevati e distrutti in tempo dalle forze e dai mezzi di difesa aerea", ha affermato Sergiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, aggiungendo che per l'attacco sono stati usati droni Shahed di fabbricazione iraniana.

Nessuno è stato ucciso o ferito nell'attacco, ma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che l'attacco ha causato danni in più distretti, compreso Solomyansky, che ospita un aeroporto internazionale. Nel distretto di Golosiivsky, "parti di un drone sono cadute nel parco giochi" e un incendio è scoppiato in un edificio non residenziale.

BOMBE SU ODESSA

Droni russi hanno attaccato anche il porto e le strutture di stoccaggio del grano nel sud della regione costiera di Odessa, dando fuoco ad alcuni di essi, ha scritto il governatore regionale Oleh Kiper su Telegram. Non ci sono state segnalazioni di vittime. La Russia ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture agricole e portuali ucraine dopo aver rifiutato di estendere l'accordo sul grano del Mar Nero che aveva consentito l'esportazione di grano ucraino.