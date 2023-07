Ucraina, bombe su Kostiantynivka: 2 feriti. Nella notte attacco droni su Kiev

Bombardamento russo in serata su Kostiantynivka, nella regione di Donetsk. "Verso le 19.40, l'esercito russo ha bombardato la città di Kostiantynivka. A seguito del bombardamento, due persone sono rimaste ferite. L'uomo è in gravi condizioni, la donna è in condizioni stabili", riferisce Oleksiy Roslov, capo dell'amministrazione militare della città di Kostiantynivka in un commento a Suspilne Donbas.

Bombardamenti su Kherosn

Diverse persone sono rimaste ferite oggi nei bombardamenti russi su una zona residenziale di Kherson. Lo rende noto l'amministrazione militare regionale citata dal Kyev Independent. Ad essere colpiti sono stati un edificio residenziale a più piani, una farmacia ed un ristorante.

Attacco droni su Kiev

Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha lanciato un attacco con droni su Kiev in Ucraina, dopo una pausa di 12 giorni. A dichiararlo un ufficiale militare ucraino, aggiungendo che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto in via preliminare tutti gli obiettivi in avvicinamento. "Un altro attacco nemico a Kiev", ha dichiarato Serhiy Popko, colonnello generale a capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime o danni".

I testimoni hanno riferito di aver sentito delle esplosioni simili al suono dei sistemi di difesa aerea che colpiscono gli obiettivi, ma non ci sono state informazioni immediate sulla portata dell'attacco.

L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che l'attacco ha coinvolto otto droni Shahed di fabbricazione iraniana e tre missili da crociera, tutti abbattuti.

Il capo militare della regione, Ruslan Kravchenko, ha dichiarato che una persona è stata ferita e tre case private sono state danneggiate dalla caduta di detriti di droni.

Zelensky a Odess: "Il nemico non detterà le condizioni"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi si è recato a Odessa per rendere omaggio a tutti coloro che servono in Marina. In un video postato su Twitter, il presidente ucraino ha assicurato che "il nemico sicuramente non detterà le condizioni nel Mar Nero e gli occupanti russi dovranno avere la stessa paura di avvicinarsi alla nostra Crimea ucraina e alla nostra costa del Mar d'Azov quanto le navi russe hanno già paura di avvicinarsi alla nostra costa del Mar Nero. Ringrazio - ha detto in occasione del Giorno della Marina - ogni guerriero della Marina ucraina - tutti i marinai, tutti i comandanti della nostra Marina, artiglieri, aviatori navali, operatori di droni, ringrazio i guerrieri della flottiglia fluviale, le divisioni fluviali. Vi ringrazio tutti!".