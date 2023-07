Ucraina avanza nel Donetsk, "Russia fa saltare un'altra diga"

L'Ucraina avanza nel Donetsk, dove ha riconquistato tre villaggi. L'esercito di Kiev ha confermato in particolare la liberazione di Blahodatne, spiegando che gli ucraini hanno preso i nemici di sorpresa entrando da una breccia nel muro di un centro ricreativo. Sei soldati russi sono stati catturati, ha riferito Valerii Shershen, portavoce dell'esercito ucraino sul fronte di Tavriia.

Blahodatne

Il villaggio liberato si trova al confine fra gli oblast di Donetsk e Zaporizhzhia, vicino a Velyka Novosilka. I soldati ucraini, ha spiegato il portavoce, hanno creato una breccia nel muro di un centro ricreativo. Sono così entrati nell'edificio, mentre veniva liberata anche la scuola, e hanno circondato gli occupanti. I militari all'interno dell'edificio hanno inizialmente rifiutato la resa ma sono stati poi catturati. Si tratta di due soldati dell'esercito russo e quattro della milizia dell'autoproclamata repubblica di Donetsk.

La bandiera ucraina è stata issata sul villaggio, ha proseguito Shershen, raccontando che la popolazione locale ha abbracciato i soldati in un momento "pieno di emozione". Un video diffuso dalle forze armate di Kiev mostra i soldati mentre issano la bandiera.

Neskuchne

Un battaglione delle forze ucraine ha annunciato su Facebook di aver liberato il villaggio di Neskuchne nel distretto di Volnovakha, nell'oblast di Donetsk. Lo riporta Ukrinform. In precedenza l'esercito ha annunciato oggi la liberazione del villaggio di Blahodatne, nello stesso oblast.

Makarivka

Liberato dalle forze di difesa ucraine anche il villaggio di Makarivka, ha dichiarato il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar. "Gli insediamenti di Blahodatne e Makarivka sono stati de-occupati", ha dichiarato in un post su Telegram, come riporta Ukrinform. Nella zona di Bakhmut, le truppe ucraine stanno continuando a condurre azioni di assalto, ha detto Maliar. "In direzione di Bakhmut, le nostre truppe continuano le loro operazioni d'assalto. Ci sono successi nell'area del bacino idrico di Berkhovsky. Siamo avanzati di 250 metri", ha detto ancora Malyar.

Russia fa saltare una diga nel Donetsk

Le truppe russe hanno fatto saltare una diga nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa della regione di Tavria Valery Shershen in un commento a Ukrainska Pravda. "Sul fiume Mokri Yala, gli occupanti hanno fatto saltare una diga, che ha portato a inondazioni su entrambe le sponde del fiume. Tuttavia, questo non influisce sulle operazioni offensive delle Forze di Difesa della direzione di Tavria", ha dichiarato. Il portavoce ha osservato che gli invasori stanno cercando di rallentare la controffensiva delle Forze armate facendo saltare le strutture idrauliche.

Kiev: "Truppe di Mosca sparano su barca alluvionati"

Forze russe hanno sparato contro una barca di civili che venivano evacuati dalla riva sinistra del fiume Dnipro, uccidendo tre persone e ferendone dieci, fra cui due agenti delle forze dell'ordine. Lo ha denunciato su Telegram il capo dell'amministrazione ucraina di Kherson, Oleksandr Prokudin, citato da Ukrinform. Uno degli uccisi è un uomo di 74 anni, raggiunto da un colpo alla schiena mentre faceva scudo col proprio corpo ad una donna, ha aggiunto Prokudin.

Le autorità ucraine stanno cercando di evacuare civili anche dalla riva sinistra sotto occupazione russa, nell'area allagata dopo il crollo della diga Kakhovka.

Partigiani Kiev fanno saltare ponte ferrovia vicino Melitopol

Partigiani ucraini hanno fatto saltare un ponte ferroviario a Yakymivka, vicino Melitopol, in una zona occupata dai russi nell'oblast di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto su Telegram un ufficiale delle forze armate ucraine, Anatoliy Shtefan, riferisce Ukrinform. Il ponte ferroviario serviva agli occupanti russi per far arrivare armi dalla Crimea.