Ucraina: Costa (Ue) annuncia che la situazione sul campo "sta cambiando"

La situazione sul campo di battaglia in Ucraina "sta cambiando, grazie al coraggio delle forze armate" di Kiev. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, oggi in conferenza stampa a Dublino.

"Continueremo a fare tutto il necessario - ha aggiunto - per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. Il sostegno dell'Europa all'Ucraina e la nostra incessante pressione sulla Russia hanno svolto un ruolo cruciale".

"Nei prossimi sei mesi, sotto la guida irlandese, continueremo a perseguire questa duplice strategia, perché la Russia deve capire che il tempo stringe e che è necessario passare dal campo di battaglia al tavolo dei negoziati", ha concluso Costa.