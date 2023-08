Con un nuovo attacco di droni marittimi, le forze di Kiev hanno colpito e danneggiato una petroliera russa nello stretto di Kerch. Secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unian, la sala macchine è stata inondata dopo la potente esplosione provocata dai droni, provocando un'inclinazione della nave.

Anche l'agenzia russa Tass riferisce che la petroliera è stata danneggiata, assicurando che nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Citando il centro di coordinamento del soccorso marittimo di Novorossiysk afferma che due rimorchiatori stanno dando assistenza alla nave. Inoltre, l'agenzia russa rende noto che, a causa della minaccia di un attacco, è stato temporaneamente sospeso il traffico sul ponte di Crimea.

Russian tanker “Sig” down.

Good job, boys! Keep it coming!#StandWithUkraine pic.twitter.com/QVZ0ssdiyy