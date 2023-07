Ucraina: esperto azero: "Pace ma nel rispetto dell'integrità territoriale"

"L'Azerbaigian auspica la risoluzione del conflitto nel quadro dei principi del diritto internazionale, in particolare l'integrità territoriale". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos l'ambasciatore azero Farid Shafiyev, dal 2019 direttore del Center of Analysis of International Relations di Baku, sostenendo che "la traiettoria futura della guerra" in Ucraina, anche alla luce dell'inizio della controffensiva delle forze di Kiev, sia "difficile da prevedere".

Secondo Shafiyev, in questi giorni in visita in Italia, la guerra "non ha avuto conseguenze dirette" nelle relazioni tra Azerbaigian e Russia, con il governo di Baku che - ribadisce - "resta impegnato a sostenere l'integrità territoriale dell'Ucraina", Paese al quale ha fornito aiuti umanitari.

Sottolineando come nel contesto dell'attuale situazione geopolitica, l'Azerbaigian tenga conto dell'alleanza militare tra Russia e Armenia, Paese quest'ultimo che "ha tenuto sotto occupazione fino al 20% dei territori internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaigian per circa tre decenni con il sostegno russo", l'analista ritiene che la "liberazione dei territori occupati dell'Azerbaigian nella seconda guerra del Karabakh (27 settembre - 10 novembre 2020)", abbia creato "una nuova situazione di sicurezza nel Caucaso meridionale. Nel contesto delle nuove realtà geopolitiche nella regione, l'Azerbaigian cerca di mantenere una politica estera equilibrata con la Russia".

L'esperto commenta quindi l'ultima tornata di colloqui di pace tra Baku e Erevan mediata da Mosca, evidenziando come ora ci sia "un'opportunità unica per l'instaurazione di una pace duratura tra i due Paesi" che hanno compiuto "progressi tangibili nei negoziati". Shafiyev ricorda quindi come ora sul tavolo ci sia un documento che è "la proposta di pace avviata dal governo azerbaigiano" e che è costruita "sulla base del principio fondamentale dell'integrità territoriale di entrambe le parti. Baku ha espresso molto chiaramente che questo principio è la linea rossa per l'Azerbaigian".

Secondo l'esperto, l'Azerbaigian ha chiesto di sfruttare "al massimo" questa opportunità come dimostra l'appello per l'istituzione della piattaforma di cooperazione dei tre Paesi del Caucaso Meridionale. "Sebbene questa iniziativa sia sostenuta dall'Azerbaigian e dalla Georgia, la parte armena deve ancora supportarla", precisa.

Shafiyev conferma che Baku abbia apprezzato il fatto che il mese scorso il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, abbia riconosciuto la regione del Karabakh come parte dell'Azerbaigian. "Ciò - spiega - fornisce una buona base per ulteriori colloqui di pace e la firma di un accordo di pace. Ci sono, tuttavia, ancora diversi ostacoli su questo percorso che dobbiamo superare" a partire da quelli posti "dai gruppi nazionalisti e revanscisti in Armenia, dalla diaspora armena all'estero, nonché dai gruppi di pressione armeni in alcuni Paesi occidentali".

"In questo contesto auspichiamo il sostegno dell'Unione Europea e, in generale, della comunità internazionale - prosegue - Purtroppo, per lunghi anni, abbiamo assistito a doppi standard negli approcci di alcuni Paesi occidentali ai conflitti territoriali nella nostra regione. La guerra Russia-Ucraina ha dimostrato ancora una volta che questo principio non può essere dato per scontato o applicato selettivamente".

Sulle relazioni tra Italia e Azerbaigian, infine, Shafiyev le definisce "reciprocamente vantaggiose" e con "un forte potenziale per svilupparsi ulteriormente", rimarcando come Roma e Baku, forti di un commercio bilaterale che rappresenta oltre il 90% del commercio complessivo dell'Italia con la regione del Caucaso meridionale, si considerino "partner strategici".

"L'Italia è sempre stata una forte sostenitrice dell'integrità territoriale dell'Azerbaigian e questo ha contribuito positivamente al rapporto complessivo tra i due Paesi in vari ambiti", aggiunge l'esperto, ricordando la visita di Stato del presidente Ilham Aliyev in Italia nel febbraio 2020 con la firma, in quell'occasione, della 'Dichiarazione Congiunta sul Rafforzamento del Partenariato Strategico Multidimensionale' che ha "ulteriormente rafforzato queste relazioni".

"Da allora, tra i due Paesi sono state realizzate numerose altre iniziative, anche nel campo dell'energia, dell'agricoltura, della ricostruzione dei territori liberati dell'Azerbaigian, nonché in campo militare" come dimostra la recente firma di un contratto per la fornitura del C-27J Spartan di Leonardo, conclude.