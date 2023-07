Ucraina, Kadyrov smentisce morte del suo numero due

Secondo il leader ceceno, il parlamentare della Duma di Stato russa Adam Delimkhanov non sarebbe "nemmeno ferito. Dato notizie false per dimostrare a che livello sono scesi" i media ucraini

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha smentito la notizia della scomparsa in Ucraina del cugino Adam Delimkhanov. "E' vivo, sta bene e non è nemmeno ferito", ha scritto Kadyrov su Telegram. Il leader ceceno ha aggiunto di aver saputo fin dall'inizio che le notizie sul suo braccio destro erano false, ma di aver voluto alimentare le voci per dimostrare "a che livello sono scesi " i media ucraini.

Kadirov ha diffuso come prova una foto che lo ritrae seduto in un prato con Delimkhanov e altri "eroi russi" mentre esaminano una grande mappa. Non vi sono riferimenti per capire in che data sia stata scattata la foto.

In precedenza il comandante ceceno Apti Alaudinov aveva reso oggi noto di aver ricevuto ordine da Kadyrov di ritrovare "con ogni mezzo" Delimkhanov, anche dopo il ritiro delle unità cecene dall'area attorno al villaggio di Maryinka nel Donetsk. Online si erano diffuse notizie della morte di Delimkhanov, che è anche deputato della Duma russa.

Stamane la notizia del ferimento era stata diffusa dal canale tv del ministero della Difesa, Zvezda, citando la Camera bassa del Parlamento russo mentre Kadyrov aveva scritto, sul suo canale Telegram, di non essere in grado di contattare Delimkhanov e di aver chiesto aiuto all'intelligence ucraina per rintracciare "il caro fratello".

Ex separatista poi passato sul fronte russo, così come la maggior parte dell'attuale classe dirigente cecena, Delimkhanov ha assunto un ruolo importante nella campagna militare di Mosca in Ucraina. Ieri il blogger ucraino Kyrylo Sazonov sosteneva che fosse stato ucciso nel sud est dell'Ucraina, vicino alla città di Prymorsk.

"Io stesso non riesco a rintracciare Adam Delimkhanov in nessun modo. Non risponde. Chiedo all'intelligence ucraina di fornire informazioni su quale posizione sia stata colpita esattamente, in modo che io possa trovare il mio caro fratello. Prometto una ricompensa generosa e chiedo aiuto", aveva scritto Kadyrov. Poi la smentita.