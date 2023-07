Ucraina, il soldato ai russi: "Non venite o ci resterete come fertilizzante" - Video

"Se volete vivere ed evitare la morte, state a casa con le vostre mogli e madri. Non venite qui in Ucraina o vi rimarrete permanentemente, come fertilizzante". Un militare dal volto coperto si rivolge così ai soldati russi in un video allegato a un tweet del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha lodato le forze speciali nel giorno a loro dedicato, sottolineando che si potrà "dire tutto sul loro coraggio" solo a guerra finita. Compiono "le operazioni più complesse, le più rischiose. Sono preparati con i sistemi più avanzati. Distruggono la logistica dei terroristi russi, compiono sabotaggi contro gli occupanti. Il nostro movimento di resistenza. E passi potenti per liberare la nostra terra", ha twittato Zelensky.

Il video allegato ricorda, fra le altre cose, il ruolo delle forze speciali nel respingere l'attacco russo all'aeroporto di Hostomel vicino Kiev all'inizio dell'invasione e nei combattimenti a Bakhmut. Le forze speciali "sono state le prime a sbarcare sull'isola dei Serpenti appena liberata, raggiungendola sott'acqua", conducono "operazioni dietro le linee, a piedi e in elicottero".

Our Special Operations Forces. It is impossible to tell everything about their bravery now. Only after the war. The most complex operations. The riskiest. Prepared using the most advanced means. Destruction of logistics of Russian terrorists. Sabotage against the occupiers. Our… pic.twitter.com/oGPmqpWOTi