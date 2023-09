La scorsa notte, le forze di difesa aerea dell’Ucraina hanno distrutto 17 droni. In totale, le truppe russe hanno lanciato 24 veicoli aerei senza pilota. Lo ha reso noto l'aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che l'esercito russo ha colpito una raffineria di petrolio a Kremenchuk, causando un incendio. Il lavoro nell'impianto è stato temporaneamente interrotto.

A seguito dei bombardamenti nella regione di Kherson, due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite. Due persone sono rimaste ferite a Zaporizhzhia e cinque nella regione di Donetsk, scrive Suspilne, l'emittente statale ucraina.

Sindaco Zaporizhzhia: "Rischio incidenti nella centrale continua ad aumentare"

Il rischio di incidenti nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dai russi, continua ad aumentare. L'allarme è del sindaco di Enerhodar, il comune che ospita la più grande centrale nucleare d'Europa. "La paura cresce ogni giorno che passa perché ci sono diversi fattori di rischio in gioco", ha dichiarato Dmytro Orlov in un'intervista alla Dpa.

Orlov ha lasciato Enerhodar dopo che la città è stata occupata dai soldati russi e attualmente è a capo dell'amministrazione civile-militare della città di Zaporizhzhia, nell'omonima regione meridionale dell'Ucraina. "Nel periodo dal settembre scorso ad oggi si sono verificati sei incidenti, sei casi in cui l'erogazione di energia è stata interrotta. Negli ultimi 40 anni non si era mai verificato un incidente del genere".

La militarizzazione dell'impianto nucleare al centro dei combattimenti è di per sé un pericolo, ha aggiunto Orlov. "La Russia ha trasformato l'impianto in un campo militare con mille uomini sempre presenti".

007 Gb: "Forze Kiev vicine a principale via di rifornimento per Bakhmut"

Il ministero della Difesa britannico, con riferimento ai dati dell'intelligence, scrive che "la liberazione di Klishchiivka e Andriivka ha avvicinato le truppe ucraine a una delle principali vie di rifornimento per Bakhmut". Il ministero spiega che "questo successo tattico ha avvicinato le forze ucraine alla strada T 05-13, una delle principali vie di rifornimento per Bakhmut da sud. Tuttavia, la Russia continua a mantenere il controllo della linea ferroviaria che corre lungo l'argine tra Klishchiivka e la T 05-13, creando un ostacolo facilmente difendibile".

L’intelligence britannica rileva che il recente ridispiegamento delle forze aviotrasportate russe da Bakhmut all’Ucraina meridionale probabilmente ha indebolito le difese russe attorno alla città.

Olena Zelenska chiede la restituzione di 19.000 bambini rapiti

La first lady ucraina ha esortato i leader mondiali ad aiutare Kiev a far tornare i bambini ucraini deportati con la forza in Russia, dove ha affermato che vengono indottrinati e privati ​​della loro identità nazionale. Intervenendo a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Olena Zelenska ha affermato che più di 19.000 bambini ucraini sono stati trasferiti con la forza o deportati in Russia o nei territori occupati.

Finora ne sono stati riportati indietro solo 386. In Russia, "è stato detto loro che i genitori non hanno bisogno di loro, che il loro Paese non ha bisogno di loro, che nessuno li sta aspettando", ha aggiunto Zelenska. “Ai bambini rapiti è stato detto che non sono più bambini ucraini, ma bambini russi”.