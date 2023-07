La Russia potrebbe essere costretta a usare un'arma nucleare se la controffensiva dell'Ucraina dovesse avere successo. Lo ha detto Dmitry Medvedev. “Immagina solo che l'offensiva... in tandem con la Nato abbia avuto successo e si sia conclusa con la sottrazione di parte della nostra terra. I quel caso dovremmo usare armi nucleari in virtù delle disposizioni del decreto presidenziale russo", ha precisato su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

“Semplicemente non ci sarebbe altra opzione”, ha aggiunto l'ex presidente russo, sottolineando che "i nostri nemici dovrebbero pregare per il successo dei nostri guerrieri, che stanno facendo in modo che non si inneschi un incendio nucleare globale".