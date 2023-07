Ucraina, missili russi su Kryvyi Rih: si scava tra le macerie - Video

Attaccata la città natale di Zelensky. Almeno 4 i morti. "Questo terrore non ci spaventerà", ha detto il leader ucraino

E' di almeno 4 morti e 43 feriti il bilancio di un attacco missilistico russo su Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza ucraini, impegnati a scavare tra le macerie dei palazzi colpiti per cercare eventuali sopravvissuti. Tre persone sono state tratte in salvo, ''tra cui un bambino nato nel 2013'', hanno affermato i soccorritori. ''Questo terrore non ci spaventerà, né ci spezzerà. Stiamo lavorando e salvando la nostra gente''. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky postando su Twitter le immagini dell'attacco.