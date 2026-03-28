circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, missione italo-francese a Chernobyl a 40 anni dall'incidente

Organizzata nell'ambito della cooperazione tra Sesu e Capri Campus, studierà sul campo l'information warfare, incontrando gli attori che stanno plasmando la risposta di Kiev alle minacce ibride e alla disinformazione

Ucraina, missione italo-francese a Chernobyl a 40 anni dall'incidente
28 marzo 2026 | 18.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A 40 anni dall'incidente di Chernobyl, una delegazione italo-francese studia gli effetti degli ultimi attacchi e la "infowar". Una missione operativa e scientifica di alto livello che si terrà tra il 30 marzo e il 3 aprile nella regione di Kiev e nell’area di Chernobyl, con visite operative alle unità di soccorso e alle infrastrutture critiche, e che ha preso forma nel quadro della cooperazione internazionale avviata tra il Servizio di emergenza ucraino (Sesu) e il Capri Campus già dal 2023. Nella delegazione ci sono l'italiano Mario Scaramella, coordinatore del programma internazionale DSNS–Capri Campus, e i francesi Benoît Thieulin, già presidente del Consiglio nazionale francese su Intelligenza Artificiale e digitalizzazione, e Pierre Vallet, specialista in information warfare e sviluppo di tecnologie avanzate per la difesa.

CTA

La missione intende aggiornare “in vivo” la teoria strategica della information warfare, analizzando direttamente il teatro ucraino. L'obiettivo è studiare sul campo la guerra dell’informazione (information warfare), incontrando i principali attori che stanno plasmando la risposta di Kiev alle minacce ibride e alla disinformazione. La delegazione interagirà con istituzioni pubbliche, centri di analisi strategica e organi di informazione indipendenti. D'altronde, mentre l'Europa sta ancora dibattendo sulla sua dottrina in materia di interferenza informativa, l'Ucraina vanta un vantaggio operativo di dieci anni: questa missione si propone di documentare tale competenza e di rafforzare i legami tra specialisti europei e ucraini.

Le analisi si concentreranno in particolare sull’area di Chernobyl, trasformata in un caso di studio unico al mondo. Oggi Chernobyl non è solo memoria storica, ma un laboratorio attivo di sicurezza globale, dove si sovrappongono rischio nucleare residuo, minacce militari (missili, droni), incendi boschivi con dispersione radiologica, vulnerabilità delle infrastrutture critiche. La delegazione visiterà l'unità Cnrn a Bila Tserkva, nonché la zona di esclusione di Chernobyl e Pripyat, dove il Capri Campus gestisce un laboratorio di addestramento per i rischi nucleari, radiologici, biologici e chimici. ﻿

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Chernobyl Information warfare Disinformazione Sicurezza globale
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza