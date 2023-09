E' quanto sostiene il Guardian, l'annuncio previsto in concomitanza con la visita a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Nuovi aiuti militari dagli Usa all'Ucraina. Il presidente americano Joe Biden prevede di annunciare un pacchetto significativo di aiuti militari per il Paese, teatro dell'invasione russa iniziata il 24 febbraio dello scorso anno, in concomitanza con la visita a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' quanto si legge sul Guardian che cita un funzionario americano coperto da anonimato.

Intanto i carri armati Abrams promessi da Washington a Kiev saranno presto consegnati a destinazione. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin in una riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina in Germania. "Sono lieto di annunciare che i carri armati M1 Abrams precedentemente promessi agli Stati Uniti saranno presto in Ucraina", ha aggiunto Austin .