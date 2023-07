La controffensiva dell'Ucraina, nella guerra contro la Russia, ottiene risultati nella regione di Zaporizhzhia, nel sud del paese. Il presidente Volodymyr Zelensky tiene accesi i riflettori sulla Crimea, mentre i servizi di sicurezza di Kiev ammettono il coinvolgimento nell'attacco al ponte di Kerch, colpito la prima volta a ottobre 2022 e diventato un obiettivo strategico dichiarato.

ZAPORIZHZHIA, L'UCRAINA AVANZA

Le news relative al conflitto fanno riferimento ai progressi della controffensiva ucraina a sud. Le forze armate avviato una massiccia operazione nella regione di Zaporizhzhia e in particolare a sud di Orikhiv, come evidenziano le autorità filorusse nella regione. "Sul fronte di Zaporizhzhia è iniziata la seconda ondata della controffensiva'' delle forze armate ucraine, ha scritto su Telegram un membro dell'amministrazione militare-civile di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov. "Il nemico ha inviato il massimo delle forze per sfondare le nostre difese nella direzione Orekhov'', ha aggiunto. Nelle ultime 24 ore, "dopo una massiccia preparazione dell'artiglieria e attacchi aerei, gli ucraini sono andati a prendere d'assalto le nostre posizioni vicino a Robotyne", ha aggiunto.

Le forze ucraine sono state in grado di incunearsi nella prima linea di difesa della Russia. "Almeno 100 veicoli corazzati sono stati usati dal nemico per attaccare la sezione Orekhov del fronte di Zaporizhzhia", ha proseguito Rogov. Le forze russe hanno usato tutto il loro arsenale, compresi gli aerei, per respingere le unità ucraine che effettuavano l'assalto. "I combattenti di queste brigate sono stati addestrati all'estero e le brigate stesse sono dotate di equipaggiamento militare occidentale, inclusi carri armati Leopard e Bmp Bradley", ha scritto. "Ora ci sono battaglie pesanti e feroci ad alta intensità in corso in quest'area".

CRIMEA, IL MESSAGGIO DI ZELENSKY

Il presidente Zelensky ha 'consigliato' ai russi che si trovano in Crimea di tornare in Russia mentre il ponte sullo stretto di Kerch costruito è ancora in piedi: "Ho avuto diversi incontri importanti e stiamo preparando un elenco di misure di de-occupazione della Crimea. Possiamo reintegrare rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell'Ucraina".

"La Crimea, come il resto dell'Ucraina, sarà libera, libera da tutto il male russo, dai missili russi. La Russia perderà questa guerra e nessun missile la salverà", ha detto il presidente.

Intanto i servizi di sicurezza dell'Ucraina (Ssu) hanno ammesso il loro coinvolgimento nell'attacco al ponte nell'ottobre 2022. L'ammissione di Vasyl Maliuk, capo dell'Ssu, è arrivata durante una cerimonia per il francobollo celebrativo dell'attività dei Servizi, riferisce Ukrainska Pravda.

Ci sono state "molte operazioni, operazioni speciali, potremo parlare di alcune dopo la vittoria, altre non verranno mai discusse", ha detto Maliuk. Rivolgendosi poi al direttore delle poste Ihor Smilianskyi, Maliuk ha notato che "indossa una t-shirt adatta. Mostra una delle nostre operazioni, l'attacco al ponte di Crimea dell'otto ottobre 2022". Il ponte, che unisce Crimea e terraferma Russa passando sullo stretto di Kerch, è poi stato nuovamente attaccato lo scorso 17 luglio.

In un botta e risposta a distanza, Mosca ha ribadito che si riserva il diritto di rispondere duramente agli "attacchi terroristici" dell'Ucraina in Crimea e Mosca. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Il 17 luglio c'è stato un attacco al ponte di Crimea. Il 24 luglio, due droni ucraini hanno cercato di attaccare obiettivi a Mosca. Diciassette droni hanno tentato di attaccare infrastrutture in Crimea. Questi tentativi sono stati respinti con successo dalle truppe di difesa aerea russe e da sistemi di guerra elettronica. In precedenza, il 20 luglio, un drone ucraino ha attaccato il villaggio di Razdolnoye in Crimea, purtroppo lì ci sono state vittime, una ragazza di 14 anni è stata uccisa".

"Il comitato investigativo russo sta indagando a fondo su tutti questi crimini. Gli autori saranno sicuramente identificati e puniti. Ci riserviamo il diritto di adottare dure misure di ritorsione", ha sottolineato la portavoce.