"Se il mondo si stanca" di aiutare l'Ucraina "semplicemente ci lascerà morire". Lo ha dichiarato la first lady ucraina, Olena Zelenska, in un'intervista alla Bbc che andrà in onda oggi e di cui sono stati pubblicati alcuni stralci.

Riferendosi all'ostruzionismo dei senatori repubblicani che bloccano al Congresso un disegno di legge sugli aiuti militari a Kiev, Zelenska ha definito un "pericolo mortale" per il suo Paese il rallentamento sul sostegno occidentale.

"Abbiamo davvero bisogno di aiuto. In parole semplici, non possiamo stancarci di questa situazione, perché se lo facciamo, moriamo", ha proseguito la first lady, sottolineando che "ci fa molto male vedere segnali che l'appassionata disponibilità ad aiutare possa calare. Per noi è una questione vitale".