Ucraina, Prigozhin manda in ferie la Wagner: "Vacanza fino ad agosto"

Il leader e fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha concesso ferie fino all'inizio di agosto ai suoi uomini. Lo ha detto su Telegram Anton Yelizarov, nome di battaglia 'Lotus', comandante militare dell'unità di Wagner che ha conquistato la città ucraina di Soledar. "Siamo stati tutti mandati in vacanza fino all'inizio di agosto, ci sono molti compiti da svolgere, quindi Yevgeny (Prigozhin, ndr) ha deciso di far riposare tutti", ha detto Yelizarov al giornalista Timofey Ermakov, secondo i canali Telegram dei blogger.

Prigozhin ha messo in ferie i suoi prima di trasferirsi in Bielorussia in seguito all'accordo raggiunto con il presidente Alexander Lukashenko, ha detto Yelizarov. Una volta rientrati dalle ferie, spiega, "dobbiamo preparare le basi, i campi di addestramento, coordinarci con i governi e le amministrazioni locali, organizzare l'interazione con le forze dell'ordine bielorusse e impostare la logistica", si legge sul canale "Yevgeny Prigozhin su Telegram".