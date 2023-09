E' di nove morti e 16 feriti, tra cui due generali, il bilancio del raid aereo condotto dagli ucraini contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero, in Crimea. Lo ha reso noto il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, che a Voice of America ha dichiarato: "Tra i feriti c'è il comandante del gruppo, il generale Alexander Romanchuk, che è in condizioni molto gravi, e il capo di Stato maggiore, generale Oleg Tsekov, che non è cosciente".

Poco dopo l'attacco missilistico, il ministero della Difesa russo aveva reso noto che risultava disperso un militare. Budanov non ha invece confermato le notizie sulla presunta morte del comandante della flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov.

Intanto Mosca fa sapere che in un raid a Kherson sono state distrutte armi di fabbricazione occidentale. Lo ha rivendicato il ministero della Difesa di Mosca in una nota: Le unità di artiglieria russe continuano a svolgere la loro missione di combattimento nell'ambito dell'operazione militare speciale, attaccando le postazioni di artiglieria delle forze armate ucraine, annientando le difese, eliminando i punti di comando e la potenza di fuoco del nemico. Gli equipaggi Msta-B del gruppo da battaglia Dnepr hanno distrutto armi e attrezzature di fabbricazione occidentale dell'esercito ucraino con il fuoco di controbatteria nell'area di Kherson".

Il ministero della Difesa ha aggiunto che "le forze russe hanno utilizzato munizioni ad alta precisione per causare il maggior danno possibile ai veicoli blindati e alle truppe del nemico".