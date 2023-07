Ucraina-Russia, 007 Gb: "Prigozhin sfida Putin su firma contratti Difesa"

Il leader e fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è arrivato a sfidare direttamente il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive l'intelligence britannica nel suo ultimo bollettino, sottolineando che Prigozhin ha detto chiaramente che i suoi uomini ''non firmeranno i contratti'' per entrare sotto il controllo del ministero della Difesa di Mosca. E lo ha ribadito dopo che Putin il 13 giugno in televisione si era espresso favorevolmente e in modo esplicito in merito a questi contratti.

Il termine ultimo per aderirvi è il primo luglio e quella data, sottolinea il ministero della Difesa di Londra, ''potrebbe segnare un punto di svolta''.