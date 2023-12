La Russia sferra un attacco contro l'Ucraina con una pioggia di oltre 100 missili, oggi 29 dicembre, in una delle giornate più nere dall'inizio della guerra, in corso ormai da 22 mesi. Kiev, Kharkiv, Dnipro vengono colpite. Le news fanno riferimento a oltre 10 morti accertati, ma il bilancio rischia di aggravarsi di ora in ora, mentre si scava tra le macerie di palazzi, centri commerciali ed edifici civili colpiti dal raid.

12:08L'Ucraina è stata attaccata nelle scorse ore da 158 tra missili e droni lanciati dalle forze armate russe. Lo ha denunciato l'esercito di Kiev parlando di ''un attacco militare massiccio''. Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valerii Zaluzhnyi, ha spiegato che in base ai risultati preliminari si è visto che i militari russi hanno utilizzato dapprima i metodi ''tradizionali'', ovvero i cosiddetti droni kamikaze di fabbricazione iraniana, i Shahed. Successivamente i militari russi hanno lanciato contro l'Ucraina almeno 55 missili da crociera, 14 missili balistici, cinque missili aerobalistici e altri missili anti radar. Zaluzhnyi ha affermato che le forze armate dell'Ucraina hanno abbattuto 27 dei 36 droni lanciati dalla Russia, oltre a 87 missili.

11:52"Bisogna fare di tutto per arrivare alla pace, perché la guerra fa male, uccide, è una pandemia. Questa sensibilità, che vuol essere creativa, non è che vediamo come va, bisogna inventarsi di tutto. Questa penso fosse la preoccupazione del Papa”. Così il presidente della CEI in una lunga intervista a ‘Soul’, il programma in onda domani, sabato 30 dicembre alle 20:50 su Tv2000.

11:29Sono almeno 12 i morti e 75 i feriti in Ucraina dove le autorità denunciano intensi bombardamenti russi che nelle ultime ore hanno colpito varie regioni del Paese. Lo riferiscono i media ucraini che citano dati del ministero dell'Interno. Solo a Dnipro, nel centro del Paese, il bilancio fornito dalle autorità locali parla di almeno cinque civili uccisi e 20 feriti.

11:08''Solo una maggiore potenza di fuoco può mettere a tacere il terrorismo russo''. Lo ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba, confermando che ''circa 110 missili russi e numerosi droni sono stati utilizzati per colpire i civili in Ucraina. Sono stati presi di mira un reparto maternità, scuole, ospedali, edifici residenziali e strutture commerciali''.

Kuleba ha scritto che ''oggi milioni di ucraini si sono svegliati al forte rumore delle esplosioni. Vorrei che il rumore delle esplosioni in Ucraina potesse essere sentito in tutto il mondo. In tutte le principali capitali, sedi centrali e parlamenti, che attualmente stanno discutendo di un ulteriore sostegno all’Ucraina. In tutte le redazioni che scrivono di “stanchezza” o che la Russia è presumibilmente pronta per i “negoziati”. Questi suoni sono ciò che la Russia ha veramente da dire. La nostra unica risposta collettiva può e deve essere un’assistenza militare e finanziaria continua, solida e a lungo termine all’Ucraina''.

10:46Missili lanciati dalle forze armate russe hanno colpito un ospedale ostetrico e un centro commerciale a Dnipro, in Ucraina. Lo ha confermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, spiegando che nell'attacco missilistico sono state uccise 4 persone.

10:27La Russia ha sferrato da un giorno all'altro contro l'Ucraina gli attacchi aerei più massicci degli ultimi tempi, secondo il portavoce dell'Aeronautica ucraina Yurii Ihnat. "Praticamente è arrivato tutto, a parte i missili da crociera Kalibr", ha detto oggi Ihnat alla televisione ucraina.

Tra le armi utilizzate c'erano missili ipersonici Kinzhal, missili balistici di tipo S-300, vari missili da crociera e droni a lungo raggio di fabbricazione iraniana. Sono stati inviati circa 18 bombardieri strategici, ha detto Ihnat. "Non avevamo così tanti obiettivi nemici rossi sui nostri monitor da molto tempo", ha detto.

Le sirene dei raid aerei hanno suonato in tutto il Paese, con danni segnalati a Kharkiv, Lviv, Dnipro e Kiev. Secondo i media, ci sono state esplosioni a Odessa, Khmelnytskyi e Zaporizhzhya. Le autorità hanno parlato di almeno sei morti e più di tre dozzine di feriti in tutto il Paese.

10:11''Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, la maggior parte dei quali è stata abbattuta''. Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando che ''un reparto maternità, strutture educative, un centro commerciale, edifici residenziali a più piani e case private, un deposito commerciale e un parcheggio. Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia e altre città. Oggi la Russia ha utilizzato quasi ogni tipo di arma nel suo arsenale: 'Kindzhals', S-300, missili da crociera e droni. I bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505''.

9:38Il raid russo che ha colpito la capitale ucraina, Kiev, caha causato la morte di due persone e il ferimento di 17. Lo rende noto l'Amministrazione militare della città di Kiev, come riporta il quotidiano Kyiv Independent con un tweet.