Per il secondo giorno consecutivo, la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato di missili e droni sul territorio dell'Ucraina. Dopo l'attacco tra domenica e lunedì, che ha terrorizzato gli ucraini tra domenica e lunedì prendendo di mira anche Kiev, Mosca ha lanciato missili nelle prime ore del mattino di oggi, provocando un allarme aereo in tutto il Paese si legge sull'agenzia di stampa 'Union'.

Sono state segnalate esplosioni nella regione di Khmelnytsky. Sono stati segnalati anche un attacco con missili balistici su Kryvyi Rih e tre missili ipersonici Kinzhal sulle regioni occidentali. L'Aeronautica militare ha segnalato droni in volo sulle regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Alle 7:57, l'Aeronautica ha segnalato UAV nella regione meridionale di Sumy che volavano in direzione nord-est. Ci sono anche droni al confine tra le regioni di Cherkasy e Kiev. “Droni” nel sud e nel nord della regione di Chernihiv in direzione ovest. Alle 7:11, il distretto militare di Kiev ha riferito che la capitale stava respingendo un attacco combinato di missili e droni.

Biden: "Russia non avrà mai successo".

"Stamattina la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro le città e le infrastrutture energetiche ucraine. I funzionari ucraini riferiscono che questo attacco oltraggioso ha provocato la morte di civili ucraini e ha preso di mira più di due dozzine di siti energetici critici. Condanno, nella maniera più ferma possibile, la continua guerra della Russia contro l’Ucraina e i suoi sforzi per far sprofondare il popolo ucraino nell’oscurità. Voglio essere chiaro: la Russia non avrà mai successo in Ucraina e lo spirito del popolo ucraino non verrà mai spezzato". Così, attraverso una nota pubblicata sul sito della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ricorda come “il sostegno Usa all'Ucraina è incrollabile”.

"Gli Stati Uniti continueranno a guidare una coalizione di oltre 50 Paesi a sostegno dell’Ucraina. Questa coalizione sta fornendo all’Ucraina le attrezzature militari di cui ha bisogno, tra cuui sistemi di difesa aerea e intercettori - ha proseguito nella nota il presidente Usa - Come ho annunciato al vertice Nato di luglio, gli Stati Uniti e i nostri alleati hanno fornito all’Ucraina l’equipaggiamento per cinque ulteriori sistemi di difesa aerea strategica, e ho ridefinito la priorità delle esportazioni di difesa aerea degli Stati Uniti in modo che vengano inviate prima in Ucraina. Gli Stati Uniti stanno inoltre inviando attrezzature energetiche all’Ucraina per riparare i suoi sistemi e rafforzare la resilienza della rete energetica ucraina", sottolinea ancora Biden che conclude: "Come ho detto al Presidente Zelensky il 23 agosto, il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina è incrollabile. Dal febbraio 2022, il popolo ucraino si è coraggiosamente difeso dall'invasione della Russia, riconquistando più della metà del territorio che le forze russe avevano conquistato nei primi giorni di guerra. L'Ucraina rimane una nazione libera, sovrana e indipendente e le forze ucraine combattono ogni giorno per difendere la loro patria e la loro libertà. Gli Stati Uniti saranno al fianco del popolo ucraino finché non prevarranno".

L'Ucraina sta preparando una risposta militare

Già dopo l'attacco di ieri l'Ucraina ha iniziato a preparare una risposta militare dopo che la Russia ha bombardato il Paese con una massiccia raffica di missili, missili da crociera e droni in quello che, secondo i funzionari, è stato uno dei più pesanti attacchi aerei in due anni e mezzo di guerra. Quindici delle 24 regioni ucraine sono state colpite dall'attacco, diretto contro il settore energetico del Paese, ha dichiarato lunedì su Telegram il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. Secondo le autorità, il bilancio è di sette morti e 47 feriti in tutto il Paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver discusso la risposta dell'Ucraina all'attacco con il comandante in capo Oleksandr Syrskyi.“La stiamo preparando, l'uso degli F-16 e l'operazione in corso nella regione di Kursk. Continuiamo le nostre azioni nelle aree designate come necessario per l'Ucraina”, ha detto Zelensky nel suo discorso notturno. Più di 120 missili e più di 100 droni sono stati lanciati contro l'Ucraina. Ha chiesto l'abolizione delle restrizioni sull'uso delle armi a lungo raggio fornite dai partner occidentali, che attualmente impediscono all'Ucraina di colpire in profondità nel territorio russo.

Blackout sono stati segnalati ieri in tutta l'Ucraina dopo che la Russia ha attaccato le infrastrutture energetiche del Paese, ha reso noto la Dtek, la più grande compagnia energetica privata dell'Ucraina, spiegando che sono in atto interruzioni di corrente di emergenza in tutto il Paese. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha affermato che si sono verificate interruzioni di corrente in "diversi distretti" della capitale e che ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico sulla riva destra della città. "Il settore dell'energia è sotto attacco", ha detto il ministro ucraino dell'Energia, German Galushchenko, in dichiarazioni riportate dai media locali. "Il nemico sta nuovamente scatenando il terrore dei missili contro l'intera Ucraina - ha affermato - Il nemico non rinuncia a pianificare di lasciare gli ucraini senza elettricità".