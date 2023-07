La guerra in diretta, in un video drammatico diffuso dalle forze speciali dell'Ucraina. I soldati di Kiev, come documenta la telecamera montata sull'arma di un militare, entrano in una trincea occupata da soldati russi e aprono il fuoco nel labirinto scavato nel terreno. Quattro soldati russi cadono colpiti da distanza ravvicinata, mentre vengono lanciate granate.