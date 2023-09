La Russia è "pronta a negoziare'' per arrivare a una soluzione della crisi in Ucraina, ma ''tenendo conto della realtà sul terreno'' e degli ''interessi della sicurezza russa'', ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervistato dall'agenzia di stampa Tass.

''La nostra posizione resta valida: siamo pronti a negoziare, ma tenendo conto delle realtà che si sono sviluppate sul terremo e tenendo conto della nostra posizione, che è ben nota a tutti'', ha detto ancora Lavrov. Perché questa forza, ha sostenuto, ''ha dichiarato apertamente l'obiettivo di sterminare tutto ciò che è russo su quelle terre, sia in Crimea che in Novorossiya''.

La controffensiva di Kiev: il punto

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha assicurato ieri che la controffensiva ucraina sta facendo progressi sul terreno e ha superato alcune difese russe. "La controffensiva ucraina continua ad avanzare. In alcune aree, le forze ucraine hanno superato le difese russe", ha dichiarato Stoltenberg, dopo aver incontrato la nuova prima ministra lettone, Evika Silina, alla prima visita al quartier generale alleato. Tuttavia, ha aggiunto, non ci sono segni che gli obiettivi di Putin siano cambiati. "Il modo migliore per raggiungere una pace duratura rimane quello di aumentare il sostegno all'Ucraina".

L'esercito ucraino "sta avanzando in direzione di Donetsk", ha scritto dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, riferendosi a "rapporti di intelligence sulla situazione al fronte, sulla fornitura di attrezzature e munizioni. C’è la nostra avanzata in direzione di Donetsk. Ci sono altre idee che vengono implementate".

Zelensky ha ricevuto anche un rapporto sulla situazione nella regione di Kherson. "I russi continuano a terrorizzare i territori che possono raggiungere", ha aggiunto il presidente ucraino, secondo cui "ieri l'esercito russo ha lanciato 26 bombe sul territorio della regione".

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 28 settembre

Sul fronte della guerra, le forze armate ucraine hanno abbattuto una trentina di droni lanciati dalla Russia, che nella notte ha lanciato un attacco ''massiccio'' le cui ''conseguenze si stanno verificano ora''. Lo riferisce Nataliya Gumenyuk, portavoce del comando militare meridionale ucraino, spiegando che i droni sono stati intercettati sulle regioni costiere del Mar Nero e più all'interno. Su Telegram, Gumenyuk ha affermato che la Russia ''non ferma la pressione e la ricerca di nuove tattiche''.

Ma ''la difesa aerea ha funzionato lungo quasi tutta la direzione sud, a Odessa e nella regione di Mykolaiv'', spiega Gumenyuk, aggiungendo che ''più a nord, il nemico ha rivolto i suoi attacchi all'Ucraina centrale''.

Oggi il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu si è recato a Kiev per discutere degli aiuti militari forniti da Parigi, riporta Le Figaro. Nel corso della sua visita, il ministro francese incontrerà il suo omologo Rustem Oumerov e il ministro delle Industrie strategiche Oleksandr Kamyshin.

Accompagnato da industriali del settore della difesa e rappresentanti di una ventina di aziende, Lecornu parlerà con i funzionari locai di come portare avanti la fornitura degli aiuti francesi all'Ucraina e i partenariati industriali in un conflitto destinato a durare.