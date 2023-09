Gli ultimi attacchi dell'Ucraina alla Flotta russa sul Mar Nero, in Crimea, preoccupano Mosca. Negli ultimi giorni il porto di Sebastopoli è stato nel mirino di Kiev, e anche oggi un rai missilistico ha colpito il quartier generale della Flotta. "Il frammento di un missile è caduto vicino al Teatro Lunacharsky", ha affermato il governatore Mikhail Razvozhaev sul suo canale Telegram, precisando che sul posto sono arrivati ​​tutti i servizi di emergenza e si sta valutando la possibilità di eventuali vittime.

Mosca preoccupata per attacchi

"È molto probabile che la flotta russa del Mar Nero sia stata nuovamente presa di mira pesantemente e che le esplosioni alla base aerea Chkalovsky, vicino a Mosca, costituiscano la preoccupazione più strategica per i leader russi", ha scritto su X l'intelligence britannica, aggiungendo che "negli ultimi quattro giorni, sia la Russia che l’Ucraina hanno subito attacchi insolitamente intensi dietro le loro linee". Ma, sottolinea il ministero della Difesa di Londra, è la base aerea a preoccupare maggiormente Mosca, essendo "un luogo sensibile perché ospita aerei militari specializzati e trasporti per i leader russi".

Inoltre, prosegue il rapporto di intelligence, "sono state segnalate esplosioni nei siti logistici, nelle basi aeree e nei posti di comando russi in Crimea, nella regione di Krasnodar e vicino a Mosca".

Colpiti sottomarino e nave Russia

Pochi giorni fa, un attacco ucraino contro un cantiere navale di Sebastopoli effettuato con missili da crociera Storm Shadow ha colpito una nave e un sottomarino russo . Secondo il blogger militare russo Rybar i missili sono stati lanciati da aerei Su-24M sul Mar Nero. Rybar aggiunge che le difese aeree, compreso un Pantsir-S1, hanno abbattuto sette missili, ma ammette che "sfortunatamente, tre missili Storm Shadow hanno raggiunto il loro obiettivo: la nave da sbarco Minsk e il sottomarino Rostov sul Don, che erano nel bacino di carenaggio, hanno subito danni di vario grado".

Il Rostov sul Don è un sottomarino relativamente moderno di classe Kilo in grado di trasportare missili da crociera Kalibr. Non c'è ancora una conferma ufficiale dell’entità del danno arrecato. "Dopo una lunga pausa, gli attacchi missilistici da crociera sulla Crimea sono ripresi", dice Rybar. "Con un alto grado di probabilità, i raid continueranno nei prossimi giorni, e non solo a Sebastopoli".