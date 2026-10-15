"Putin ormai si è insediato nel Donbass, come lo togli da lì? Devi alzare il tiro...". Michele Santoro si esprime così sulla guerra tra Ucraina e Russia. "Sono 5 anni che diamo armi e il massacro si prolunga. Qual è la fine di questo massacro? Io penso che Donald Trump sappia che se riesce a spegnere il focolaio ucraino può uscire vivo dallo Stretto di Hormuz. Putin ormai si è insediato nel Donbass, come lo togli da lì? Devi alzare il tiro...", dice Santoro a Piazzapulita su La7. "Possiamo decidere che la popolazione del Donbass tra 3-4 anni voterà e deciderà dove stare? Putin ha detto che vorrebbe incontrare uno dei leader europei, nessun leader vuole parlare con lui", aggiunge.

Il tema Ucraina è dirimente nel dibattito nel campo largo, con posizioni diverse tra il Pd di Elly Schlein e il M5S di Giuseppe Conte. "Sarebbe un errore clamoroso trovare un accordo pateracchio e poi andare alle primarie. E' giusto elaborare un contenuto di riferimento comune, ma è giusto avere una discussione profonda sulla guerra. Bisogna fare una campagna per le primarie e vedere se questi due sono in grado di prospettare al paese nella sua complessità. Che profilo di leader sono in grado di tracciare di se stess? L'Italia dà pochissime armi all'Ucraina, l'Italia partecipa però ad un'operazione di riarmo europeo. Schlein deve avere una posizione critica nei confronti della presidente von der Leyen. Gli elettori devono avere la possibilità di conoscere le posizioni e devono poter scegliere", aggiunge.