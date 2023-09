Olaf Scholz all'attacco dell'"imperialista" Vladimir Putin durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "La ragione delle continue sofferenze in Ucraina e nel mondo è semplice e sconvolgente: il presidente russo vuole portare avanti il suo piano imperialista per conquistare il suo vicino sovrano, l'Ucraina", ha detto il cancelliere tedesco, denunciando poi che "moltissimi bambini ucraini sono stati rapiti, le truppe russe hanno ucciso, stuprato e torturato".

"Stanno minando intere regioni, trasformando i campi di grano in trappole mortali", ha attaccato ancora Scholz, che ha poi esortato Putin a rispettare la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul ritiro delle truppe e la fine della guerra. "Niente suona più forte oggi del silenzio della Russia in risposta a questo appello globale per la pace", ha detto Scholz.

"La pace senza libertà è oppressione. La pace senza giustizia è dittatura - ha concluso - Quanto più saremo uniti nel respingere l'aggressione russa, tanto prima finirà questa guerra".