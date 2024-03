Con l'invio dei soldati francesi in Ucraina, a Odessa, Parigi ''vuole provocare la Terza Guerra Mondiale''. Ma le forze armate russe ''non preoccupatevi, li uccideranno tutti''. Lo ha dichiarato il vice presidente della Duma, Piotr Tolstoj, nel corso di una intervista esclusiva con Bfmtv. "L'idea di inviare soldati francesi in Ucraina finirà con le bare coperte dalla bandiera tricolore a Orly", afferma Tolstoj, aggiungendo che ''i francesi devono capirne le conseguenze''.

Secondo Tolstoj, in Ucraina ''oggi ci sono 13.000 mercenari di cui 367 francesi. 147 sono già stati uccisi". Il vicepresidente della Duma ha quindi sottolineato che, dopo l'invio di truppe, ''se vengono uccisi 300 o 400 francesi, il vostro presidente sarà nella trappola: dovrà o accelerare la storia, o aumentare la presenza di truppe, o ritirare le truppe".

Pioggia di missili russi su Kiev, almeno 10 feriti

Intanto Sono almeno dieci le persone rimaste ferite, tra cui un bambino, a causa del massiccio attacco missilistico lanciato dalle forze armate russe su Kiev, in Ucraina. Lo scrive il Kyiv Independent riferendo dell'attacco che ha colpito questa mattina la capitale ucraina. Due le persone ricoverate in ospedale, tra cui un bambino.