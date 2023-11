Ucraina, smantellata cyber gang

Operazione di polizia in diversi Paesi: danni per centinaia di milioni e 250 server bloccati

Un'operazione di polizia coordinata fra sette Paesi europei e Stati Uniti, insieme a Europol ed Eurojust, ha smantellato, e catturato i membri di una cyber gang ucraina che ha organizzato truffe di ransomware contro organizzazioni, soprattutto grandi corporation, in 71 Paesi del mondo, provocando danni per centinaia di milioni di dollari. Europol sottolinea in un comunicato stampa che l'operazione è stata "senza precedenti", anche per la stretta collaborazione con la polizia nazionale ucraina, e "non si è interrotta o non ha rallentato" con guerra in corso in Ucraina.

Martedì della scorsa settimana, 30 proprietà sono state perquisite nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Rivne e Vinnytsia. Ed è stato arrestato il capo della banda, un 32enne, e quattro dei suoi più stretti complici.

I dati sequestrati sono stati inviati in tempo reale al centro di comando virtuale allestito al quartier generale di Europol in Olanda, che ha operato in parallelo alla postazione ucraina, dove lavoravano più di 20 inquirenti provenienti da Norvegia, Francia, Germania, Stati Uniti.

I primi arresti erano stati effettuati nel 2021, quando erano stati anche effettuati dei sequestri in Ucraina. Da allora, i device sequestrati sono stati analizzati da Europol e dalla Norvegia.

A dare il via alle indagini, creando un gruppo congiunto, erano state due anni prima le autorità francesi, insieme a Norvegia, Gran Bretagna e Ucraina. In parallelo, hanno indagato anche Olanda, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

C'erano due gruppi all'interno della gang. Gli esperti nel compromettere le reti It dei loro obiettivi con diverse tecniche e altri nel riciclaggio dei riscatti pagati dalle organizzazioni colpite in criptovalute. Sono riusciti a bloccare 250 server di grandi aziende, che hanno perso centinaia di milioni di euro.